Galatasaray'da yeni transferler kadroda yok!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transfer Serge Aurier kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.
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Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.
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