Galatasaraylı Sergio Oliveira 12 maç aranın ardından kadroda!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray'da Portekizli futbolcu Sergio Oliveira uzun bir aranın ardından kadroda yer buldu.
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Sparta Prag mücadelesiyle birlikte 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.
Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.
BARDAKCI DA GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.
İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.
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