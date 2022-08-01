Galatasaray'da yetki alındı! Yapılacaklar listesi ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek yönetimi, düzenlenen genel kurulda tüm yetki istekleri kabul edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin planları ortaya çıktı.
Galatasaray'da gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için oylamaya sunulan yetkiler genel kurulda kabul edildi. Sözcü’nün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin planları belli oldu.
Galatasaray yönetiminin planları şu şekilde:
- Galatasaray Adası’nın finansmanı bazı yöneticiler tarafından karşılandı ve sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açıldı. Bu alanda geliştirmeler yapılacak.
- Florya’da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97 bin metre karelik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.
- Mecidiyeköy’de rezidans yapılıp satılacak.
- Kemerburgaz’da A Takım ve altyapı için 6 nizami sahalı modern tesis ve bir otel projesi yer alıyor. Basketbol ve voleybol için yapılacak salon ise henüz netlik kazanmadı.
- Hasnun Galip Kulüp Merkezi’nde, Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.
- Riva’da inşaatı devam eden 2. ve 3. etap konutlarından Galatasaray'ın payına düşen 151 villa bulunuyor. Bu villaların satışından Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen gelir 2.1 milyar TL.
- Yeni Garimenkul Kazandırma Fonu ile yeni arazi ve arsa alınacak. İleriki yıllarda değer artışlarından fayda sağlanacak.
Video Haberler
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması