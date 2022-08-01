Galatasaray'da yetki alındı! Yapılacaklar listesi ortaya çıktı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:41

Galatasaray'da gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için oylamaya sunulan yetkiler genel kurulda kabul edildi. Sözcü’nün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin planları belli oldu.

Galatasaray yönetiminin planları şu şekilde:

- Galatasaray Adası’nın finansmanı bazı yöneticiler tarafından karşılandı ve sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açıldı. Bu alanda geliştirmeler yapılacak.

- Florya’da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97 bin metre karelik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

- Mecidiyeköy’de rezidans yapılıp satılacak.

- Kemerburgaz’da A Takım ve altyapı için 6 nizami sahalı modern tesis ve bir otel projesi yer alıyor. Basketbol ve voleybol için yapılacak salon ise henüz netlik kazanmadı.

- Hasnun Galip Kulüp Merkezi’nde, Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

- Riva’da inşaatı devam eden 2. ve 3. etap konutlarından Galatasaray'ın payına düşen 151 villa bulunuyor. Bu villaların satışından Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen gelir 2.1 milyar TL.

- Yeni Garimenkul Kazandırma Fonu ile yeni arazi ve arsa alınacak. İleriki yıllarda değer artışlarından fayda sağlanacak.