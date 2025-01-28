Galatasaray'dan transfer mesajı: 'Her an açıklama yapabiliriz'
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, katıldığı bir radyo programında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair görüşlerini aktardı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da katıldığı yayında sarı-kırmızılı kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"ICARDI GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"
Arjantin'de ameliyatı sonrası çalışmaları başlayan Mauro Icardi hakkında konuşan Nihat Kırmızı, "Mauro Icardi, inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Aksi söz konusu dahi olamaz. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı yönetici, "Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Galatasaray her an bir açıklama yapabilir. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyorlar" açıklamasını yaptı.
"ESASLI TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"
Nihat Kırmızı ayrıca, "İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz" dedi.
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