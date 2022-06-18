Galatasaray'da yönetim Okan Buruk'tan vazgeçti

18 Haziran 2022 Cumartesi, 18:45

Burak Elmas'ın ardından yönetime gelen Dursun Özbek ve ekibi ile Galatasaray, yeni teknik direktörüne karar veriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'u takımın başına getirme kararı aldı fakat son anda vazgeçti.

ÇARŞAMBA KARAR VERİLDİ, CUMA AÇIKLANACAKTI

Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz çarşamba günü, Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un getirilmesi kararlaştırıldı. Okan Buruk isminin cuma günü açıklanması beklenirken, alınan bu karardan vazgeçildi. Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktörün gündemden tamamen düşmediği fakat cuma günü açıklanacağı konuşulan karardan şimdilik vazgeçildiği ifade edildi.

OKAN BURUK GALATASARAY'I İSTİYOR

Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların teknik direktörü olmak istediğini şu sözlerle ifade etti:

"Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum."