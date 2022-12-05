Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:46

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi son bulmaya yakın.

Yeni sözleşme için 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Akşam'ın haberine göre Yunus, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Haberde 900 bin TL'lik yıllık ücretinin 13 milyon TL'ye çıkacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, yapılacak yeni sözleşmeye 16 milyon Euro'luk serbest kalır maddesi koydurmak istediği ifade edildi. Yunus'un menajerinin ise bu rakamı aşağı düşürmek için yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Bu sorunun çözülmesinin hemen ardından imzaların atılması bekleniyor.

TATİL YAPMADI

Transfermarkt verilerine göre; Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri tam 8.5 milyon Euro. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 16 maçta 805 dakika sahada kaldı. Yunus Akgün bu süre içinde 1 asist yaparak takımına küçük bir skor katkısı verdi.

Dünya Kupası arasında takıma verilen 12 günlük arada tatile gitmeyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden genç kanat oyuncusu, yeniden formasına kavuşmak istiyor.