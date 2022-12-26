Galatasaray'da Yusuf Demir 99 gün sonra bir ilki yaşadı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir uzun bir aranın ardından forma şansı yakaladı.
Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de 99 gün sonra forma giydi.
Sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien takımından transfer edilen, sakatlıklar ve yabancı oyuncu kuralı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf, 16 Eylül'de yapılan Konyaspor maçından sonra ilk kez bir lig maçında süre aldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuna girdiği sırada 19 yaşındaki futbolcuya tezahüratla destek verdi.
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