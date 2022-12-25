Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'dan özeleştiri

25 Aralık 2022 Pazar, 23:13

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Nelsson "İlk yarıda iyiydik. Birçok pozisyona girdik. Hızlı oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf İstanbulspor'du. 3 puanı aldık, bu konuda mutluyuz, önemli olan da buydu. Ligdeki en iyi takımın yapacağı şey, iyi oynamadığı zaman bile kazanmaktır" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ZORDU"

Nelsson ayrıca "İkinci yarıda stres yaşadık. Olabildiğince hızlı oynamaya çalışıyorduk ama sürekli uzun oynadık, karşı baskı yapmaya çalıştık. Sürekli bununla uğraştık. İstanbulspor'un da hakkını yememek lazım. Onlar da iyi oynadılar Bizim için psikolojik olarak zor bir maçtı" ifadelerini kullandı.