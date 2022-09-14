Galatasaray'dan 3 isme müjde!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:04

Kasımpaşa maçında attığı 2 golle eleştirilere sahada cevap veren Kerem, Gomis'in golünde asisti yapan Yunus ile yaz döneminde gözden çıkarılan, ancak performansıyla vazgeçilmez hale gelen Boey'e müjde.



Fanatik'in haberine göre Galatasaray, devre arasına kadar Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile zamlı yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasına kadar bu 3 oyuncuyla da yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

23 yaşındaki Kerem, yıllık 8 milyon TL, 22 yaşındaki Yunus yıllık 900 bin TL, dün 22 yaşına giren Boey ise yıllık 480 bin Euro alıyor.

Galatasaray yönetiminin, üç oyuncunun senelik kazancını da yaklaşık 1 milyon Euro seviyesine çekmeye hazırlandığı belirlendi.