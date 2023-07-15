Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet
Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Macar ekip Csakvar'ı 4-2 mağlup etti.
Galatasaray, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Csakvar ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılıların golleri 3. dakikada Morutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 56 ve 59. dakikalarda Zaniolo'dan geldi.
ZANIOLO GÖZ DOLDURDU
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, sergilediği performansla göz doldururken, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan da etkili oynayan isimler arasındaydı.
ANGELINO DA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino da maça sonradan dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.
TARTIŞMA YAŞANDI
Sarı-kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo ile Macar ekibi Csakvar'ın savunmacısı arasında bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı. Bir anda yükselen tansiyonu araya giren oyuncular düşürdü.
Galatasaray daha önce Avusturya'da yaptığı 2 hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kalmış, Kisvarda'yı ise 2-0 mağlup etmişti.
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