Galatasaray'dan 7 maçlık seri
Süper Lig ekibi Galatasaray, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.
EN SON HAMZA HAMZAOĞLU DÖNEMİNDE
Galatasaray en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı.
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un da bu başarıyı tekrarlamayı hedeflediği kaydedildi.
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