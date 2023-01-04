Galatasaray'dan 7 maçlık seri

Süper Lig ekibi Galatasaray, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:43
Galatasaray'dan 7 maçlık seri
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Galatasaray'ın 5'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

EN SON HAMZA HAMZAOĞLU DÖNEMİNDE

Galatasaray en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı.

Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un da bu başarıyı tekrarlamayı hedeflediği kaydedildi.


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