Sadece 1 maçta gol yemedi: Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Geçen sezonlarda savunmasıyla dikkat çeken Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı mücadelelerde sadece Çaykur Rizespor karşısında kalesini gole kapatabildi.

Sadece 1 maçta gol yemedi: Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:06

Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa’da adeta savunma yapmayı unuttu.

Cim-Bom, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 8 kez topu ağlarında gördü.

Sarı-Kırmızılılar sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yemedi. 

AVRUPA'DA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ 

Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda yaptığı savunmayla dikkat çeken Sarı Kırmızılıların bu performansı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk yoğun eleştiri alıyor.

Buruk’un “Savunma yapmaya odaklanmamız lazım” sözü dikkat çekti.


Etiketler: #galatasaray #okan buruk #Savunma

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