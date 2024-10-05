Sadece 1 maçta gol yemedi: Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
Geçen sezonlarda savunmasıyla dikkat çeken Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı mücadelelerde sadece Çaykur Rizespor karşısında kalesini gole kapatabildi.
Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa’da adeta savunma yapmayı unuttu.
Cim-Bom, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta 8 kez topu ağlarında gördü.
Sarı-Kırmızılılar sadece Çaykur Rizespor karşısında gol yemedi.
AVRUPA'DA KALESİNDE 7 GOL GÖRDÜ
Galatasaray, Avrupa kulvarındaki 4 maçta ise 7 gole engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda yaptığı savunmayla dikkat çeken Sarı Kırmızılıların bu performansı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk yoğun eleştiri alıyor.
Buruk’un “Savunma yapmaya odaklanmamız lazım” sözü dikkat çekti.
Etiketler: #galatasaray #okan buruk #Savunma
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