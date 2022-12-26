Galatasaray'dan 8 maçlık seri
Sezon başlangıcındaki performansı eleştirilen Süper Lig ekibi Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek toplamda 8 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
SON 4 MAÇTA 13 GOL
Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.
Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
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