Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis Süper Lig'de 6 gole ulaştı
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, İstanbulspor karşılaşmasında kaydettiği gollerle ligde toplam 6 kez fileleri havalandırmış oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.
İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.
Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.
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