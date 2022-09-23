Galatasaray'dan Arda Turan'a jübile sürprizi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, futbola veda eden Arda Turan için jübile maçı düzenleyeceği ileri sürüldü.
Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.
BÜYÜK YILDIZLARA DAVET
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor.
Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor.
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