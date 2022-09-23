Galatasaray'dan Arda Turan'a jübile sürprizi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, futbola veda eden Arda Turan için jübile maçı düzenleyeceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 10:58
Galatasaray'dan Arda Turan'a jübile sürprizi!
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Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.

BÜYÜK YILDIZLARA DAVET

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor.

Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor. 


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