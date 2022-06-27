Galatasaray'da Ola Solbakken iddiası
Kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Süper Lig ekibi Galatasaray’ın gözdesi, iddiaya göre Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.
Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray, Norveçli futbolcu Ola Solbakken ile ilgileniyor.
Hürriyet'in haberine göre, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere başladı.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Haberde, kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının ocak ayında sona erecek olan Solbakken için Bodo Glimt'in, 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro'luk bütçe belirlediği kaydedildi.
Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken’i Okan Buruk’un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi.
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