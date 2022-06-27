Galatasaray'da yeni hedef Onur Bulut

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:05

Galatasaray'ın sağ beke yerli alternatif için arayışları sürüyor.

Mert Müldür için 8 milyon Euro isteyen Sassuolo'nun konunun pazarlığa kapalı olduğunu iletmesinden sonra bir değerlendirme yapan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edileceği öğrenildi.

OKAN BURUK ONAY VERİRSE

Milliyet'in haberine göre, yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene basan Galatasaray'da, Buruk'un Kayserisporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosya yeniden açılacak.

EN YÜKSEK TEKLİF 1.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Onur için en son olarak 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Geçen sezon Alanyaspor'dan Kayserispor'a transfer olan Bulut, forma giydiği 41 karşılaşmada 1 gol 8 asist kaydetti.