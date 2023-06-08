Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e veda
Süper Lig ekibi Galatasaray, sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için bir veda mesajı yayımladı.
Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti.
Gomis yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY: "SENİNLE ZAFERLER ÇOK GÜZELDİ"
Galatasaray ise yıldız golcüsüne "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" mesajıyla veda etti.
Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... ??— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) June 8, 2023
Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! ??¦?
Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar! ???? pic.twitter.com/N7ou2x03yW
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