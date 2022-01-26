Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin: 'Galatasaray daima kalbimde olacak'
Galatasaray, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile yolları ayırdı. ABD'li sağ bek de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, "Galatasaray daima kalbimde olacak" diyerek kulübe veda etti.
Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'e sosyal medyadan veda etti ve deneyimli oyuncuyla yolları ayırdı.
Galatasaray'da bir yıl top koşturan Yedlin geçen sezonun devre arasında Newcastle United'dan transfer edilmişti. Daha önce Tottenham ve Sunderland formaları da giyen 28 yaşındaki sağ bekin MLS'e döneceği konuşuluyor.
YEDLIN'DEN GALATASARAY'A VEDA
Yedlin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Galatasaray'a veda etti. 28 yaşındaki futbolcu, "Teşekkürler Galatasaray. Bazı iniş çıkışlar olsa da bu büyük kulüp için oynamak gerçekten bir onurdu. Galatasaray daima kalbimde olacak." dedi.
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