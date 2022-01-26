Galatasaray'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif

26 Ocak 2022 Çarşamba, 20:51

Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, takımda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir."