Galatasaray'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif
Galatasaray, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, takımda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/GLDf7eY2lA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
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