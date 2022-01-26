Son Dakika | Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 20:02

Süper Lig’de aldığı sonuçlar sebebiyle kötü günler yaşayan Galatasaray’da bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Galatasaray, ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Geçen sezon İngiltere Ligi takımı Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.