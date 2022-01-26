Son Dakika | Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı
Galatasaray, DeAndre Yedlin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Süper Lig’de aldığı sonuçlar sebebiyle kötü günler yaşayan Galatasaray’da bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.
Galatasaray, ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.
Geçen sezon İngiltere Ligi takımı Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/MGDz2mOlXp
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Fed öncesi piyasalarda son durum
- Motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı
- Gamze'ye acı veda: Anne-babası gözaltında
- Beşiktaş'tan Larin açıklaması!
- 'Reklamı gördü yayınlamaktan vazgeçti'
- Faik Öztrak’tan AKP’li Çelik’e çok sert İstanbul yanıtı
- Mahkumun ailesine 'İtirafçı ol' baskısı iddiası yargıda
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka 80 bine dayandı
- Taraftardan Vitor Pereira'ya yoğun tepki!
- Galatasaray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi