Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma!
Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.
Galatasaray Kulübü, bu sezon kullanacağı 3. formasını Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladı. Daha önce 1923 yılında sarı-kırmızlı ekibin giydiği forma tekrar tasarlanarak tanıtıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor. Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı forması 2.599 TL'den satışa çıkarıldı.
Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor.— GSStore (@GSStore) October 13, 2023
Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması… pic.twitter.com/riXrEmuxdn
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