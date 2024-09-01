Galatasaray'dan deplasmanda üst üste 11. galibiyet!

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, dış sahada üst üste 11 kazandı.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:23
Galatasaray'dan deplasmanda üst üste 11. galibiyet!
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Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada üst üste 11 müsabakayı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 21. haftasında deplasmandaki 5-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan seride üst üste 11 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı.


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