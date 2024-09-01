Galatasaray'dan deplasmanda üst üste 11. galibiyet!
Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, dış sahada üst üste 11 kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada üst üste 11 müsabakayı kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 21. haftasında deplasmandaki 5-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan seride üst üste 11 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı.
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