Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: 'Yeneceğiz ve döneceğiz'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 18:13

Güncelleme: 21.09.2024 - 18:13

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için Kadıköy'e hareket etti.

Kafilede yer alan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

'YENECEĞİZ VE DÖNECEĞİZ'

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, takım iyi. İnşallah bugün de yeneceğiz ve döneceğiz" ifadelerini kullandı.