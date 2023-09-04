Galatasaray'dan dikkat çeken transfer paylaşımı!

Adı transfer iddiaları ile gündemde olan Süper Lig ekibi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 20:19
Galatasaray'dan dikkat çeken transfer paylaşımı!
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Galatasaray, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı. Sarı-kırmızılı takımın adı transferde Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile anılıyordu.

Galatasaray'ın paylaşımında Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı görüldü.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımı şu şekilde:


Player Alanı
galatasaray transfer Tanguy Ndombele Davinson Sanchez

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