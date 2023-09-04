Galatasaray'dan dikkat çeken transfer paylaşımı!
Adı transfer iddiaları ile gündemde olan Süper Lig ekibi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri çekti.
Galatasaray, transfer ateşini sosyal medyadan yaktı. Sarı-kırmızılı takımın adı transferde Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile anılıyordu.
Galatasaray'ın paylaşımında Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı görüldü.
Sarı-kırmızılı takımın paylaşımı şu şekilde:
???? pic.twitter.com/Tnn1DBrbEa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023
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