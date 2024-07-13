Galatasaray'dan Efe Akman'a yeni sözleşme!

Yayınlanma: 13.07.2024 - 14:28

Güncelleme: 13.07.2024 - 14:28

Galatasaray, iç transferde genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.