Galatasaray'dan Efe Akman'a yeni sözleşme!

Galatasaray, Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 14:28
Galatasaray'dan Efe Akman'a yeni sözleşme!
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Galatasaray, iç transferde genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi. 


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