Galatasaray'dan Efe Akman'a yeni sözleşme!
Galatasaray, Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, iç transferde genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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