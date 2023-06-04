Galatasaray'dan eğlenceli tanıtım!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:33

Güncelleme: 04.06.2023 - 15:23

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezon formalarını eğlenceli bir videoyla taraftarlarına tanıttı.

Tanıtım videosu, orkestra şefliğinde yer alan Muslera, bağlamada Sacha Boey, davulda Torreira ve DJ Oliveira ile renkli anlara sahne oldu.

Galatasaray'ın kreatif forma tanıtımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.