Galatasaray'dan eğlenceli tanıtım!

Galatasaray, yeni sezon formalarını eğlenceli bir video ile tanıttı. Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:33
Galatasaray'dan eğlenceli tanıtım!
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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezon formalarını eğlenceli bir videoyla taraftarlarına tanıttı.

Tanıtım videosu, orkestra şefliğinde yer alan Muslera, bağlamada Sacha Boey, davulda Torreira ve DJ Oliveira ile renkli anlara sahne oldu. 

Galatasaray'ın kreatif forma tanıtımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 


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