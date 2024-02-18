Galatasaray'dan esprili hakem tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hakemi Ali Şansalan'a İlber Ortaylı videosu ile esprili bir tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 20:54
Galatasaray'dan esprili hakem tepkisi!
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hakemi Ali Şansalan'a gol iptali nedeniyle tepki gösterdi.

66. dakikada Derrick Köhn, Ankaragüçlü oyuncuyla girdiği mücadele sonrası pasını penaltı noktası üzerine gönderdi ve Icardi, tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü iptal ederek Derrick Köhn'ün faul yaptığını belirtti.

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Galatasaray, sosyal medya hesabından bu kararla ilgili İlber Ortaylı videosu paylaşarak şu tepkiyi gösterdi:

"Derrick Köhn sol çizgiden müthiş bindirip pasını Icardi'ye veriyor, Icardi'nin tekte şık şutunda top ağlarla buluşuyor ama karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı veriyor."

 


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