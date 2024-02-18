Galatasaray'dan esprili hakem tepkisi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hakemi Ali Şansalan'a İlber Ortaylı videosu ile esprili bir tepki gösterdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hakemi Ali Şansalan'a gol iptali nedeniyle tepki gösterdi.
66. dakikada Derrick Köhn, Ankaragüçlü oyuncuyla girdiği mücadele sonrası pasını penaltı noktası üzerine gönderdi ve Icardi, tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü iptal ederek Derrick Köhn'ün faul yaptığını belirtti.
Galatasaray, sosyal medya hesabından bu kararla ilgili İlber Ortaylı videosu paylaşarak şu tepkiyi gösterdi:
"Derrick Köhn sol çizgiden müthiş bindirip pasını Icardi'ye veriyor, Icardi'nin tekte şık şutunda top ağlarla buluşuyor ama karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı veriyor."
?? 67’— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2024
Derrick Köhn sol çizgiden müthiş bindirip pasını Icardi'ye veriyor, Icardi'nin tekte şık şutunda top ağlarla buluşuyor ama karşılaşmanın hakemi tam olarak anlayamadığımız bir şekilde faul kararı veriyor.#AGvGS pic.twitter.com/ud410W7Vto
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- 'Taksimetreleri kurun...'
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- O isim aday gösterildi!
- Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
- Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı