Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde taraftarları, topla buluştuğu anlarda Kazımcan Karataş'ı protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 20:08
Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.

Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

Göz Atın
Galatasaray Çekya'ya avantajla gidiyor! Galatasaray 3-2 Sparta Prag

Galatasaray Çekya'ya avantajla gidiyor! Galatasaray 3-2 Sparta Prag
Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey'in transferini resmen açıkladı!

Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey'in transferini resmen açıkladı!

Kazımcan, Galatasaray'ın 3. golü bulduğu penaltı öncesi Mertens'e faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi.


Kazımcan Karataş haberleri MKE Ankaragücü haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

CANLI ANLATIM: Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Takımdan ayrılabilir: Kylian Mbappe transferinde Arda Güler ayrıntısı

Takımdan ayrılabilir: Kylian Mbappe transferinde Arda Güler ayrıntısı
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Galatasaray sakatlığı açıklamıştı: İşte Serge Aurier'in kaçıracağı maçlar!

Galatasaray sakatlığı açıklamıştı: İşte Serge Aurier'in kaçıracağı maçlar!
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’
8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi

8 yaşındaki çocuktan duygulandıran görüntü: Atatürk’ün büstünü sildi
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu