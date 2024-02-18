Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde taraftarları, topla buluştuğu anlarda Kazımcan Karataş'ı protesto etti.
MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.
Göz Atın
Kazımcan, Galatasaray'ın 3. golü bulduğu penaltı öncesi Mertens'e faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi.
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