Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:36

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:36

Galatasaray Spor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.

Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."