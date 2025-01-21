Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Bolu'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:36

Galatasaray Spor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.

Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."


Etiketler: #Vedia Nil Apak #galatasaray #fenerbahçe #Yangın

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