Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
Galatasaray Spor Kulübü, Bolu'daki yangın faciasında yaşamını yitiren Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.
Galatasaray Spor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.
Vedia Nil Apak ve annesine Allah’tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Etiketler: #Vedia Nil Apak #galatasaray #fenerbahçe #Yangın
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