Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt: 'Yavuz hırsız'

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Fenerbahçe için kullanılan "yavuz hırsız" ifadesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 23:33
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt: 'Yavuz hırsız'
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından flaş bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye gönderme yer aldı. 

İşte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Lafta VAR. 'Orta'da YOK.

Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!'

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"


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