Fenerbahçe'den flaş maç sonu paylaşımı: Hesabını soracağız
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.
Puanını 54'e yükselten sarı-lacivertliler maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; FENERBAHÇE GALİP! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" ifadeleri yer aldı.
Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup;— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 19, 2023
FENERBAHÇE GALİP!
Sisteminiz sizin olsun!
Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız. pic.twitter.com/CJ8KjOhp28
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