Fenerbahçe'den flaş maç sonu paylaşımı: Hesabını soracağız

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 21:25
Fenerbahçe'den flaş maç sonu paylaşımı: Hesabını soracağız
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.

Puanını 54'e yükselten sarı-lacivertliler maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; FENERBAHÇE GALİP! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" ifadeleri yer aldı.


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