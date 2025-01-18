Galatasaray'ın puan kaybı sonrası... Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk iddiası!
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirirken şampiyonluk yarışını yorumladı.
Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, mücadeleyi HT Spor'da değerlendirdi.
Karşılaşmaya ilişkin Rıdvan Dilmen, "2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Açıkçası ben de dahil Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazmıştı. En az 7-8 tane net gol pozisyonu var. Hatayspor kongreye gitti ve Murat Şahin'le yeni bir başlangıç yaptı, direnç göstermek isteyecekti" değerlendirmesinde bulundu.
Şampiyonluk yarışına değinen Dilmen, "Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin de hesapları Galatasaray'ın puan kaybı üzerineydi ama bu maç değil bence. Beklenmedik puan kaybı da yarınki Adana Demirspor maçını en az dört farklı galibiyete götüreceğinin göstergesi oldu. Son iki haftadır 11 puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den 22:00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak" dedi.
Dilmen ayrıca, "Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanı rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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