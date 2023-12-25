Galatasaray'dan Icardi tepkisi: 'Onların yerine utanıyoruz'
Galatasaray, Fenerbahçe maçında bir pozisyonun ardından gözü moraran Mauro Icardi'nin fotoğrafını paylaşıp tepki gösterdi.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonra hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.
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