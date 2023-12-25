Galatasaray'dan Icardi tepkisi: 'Onların yerine utanıyoruz'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 00:12

Güncelleme: 25.12.2023 - 00:14

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı sonra hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.