Yayıncı kuruluştan Galatasaray'a cevap: 'Biraz art niyet var'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 23:40

Güncelleme: 24.12.2023 - 23:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasındaki pozisyonun gösterilmediğini söyleyerek yayıncı kuruluşa tepki göstermesinin ardından açıklama geldi.

Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Okan Buruk'a verdiği cevapta "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay ayrıca "Biz de görüntüden anlayamadık. Ancak VAR'ın orta hakemi uyarması ve beklemeleri lazımdı. Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği, beyin cerrahlığı değil! Sizin yaptığınız iş de çok zor değil. Bütün sorumluluk, stres sahadaki hakemde. Orada bir odada sessizce oturuyorsunuz, maçın sesi bile gelmiyor. Sabah 06:00'da kalkıp üç vesait değiştirip evine ekmek götürenlerin işi zor. Siz hayat da kurtarmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? İki saat odada oturuyorsunuz" dedi.