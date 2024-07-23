Galatasaraylı eski yıldız Luyindama'dan emeklilik iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın eski yıldızı Christian Luyindama, futbolu bıraktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:26
Galatasaraylı eski yıldız Luyindama'dan emeklilik iddialarına yanıt!
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Galatasaray'ın eski yıldızı Christian Luyindama, futbolu bıraktığı haberlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Luyindama, futbolu bıraktığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve "Yalan haber" ifadelerini kullandı.

Şu anda kulüpsüz olan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde 79 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.


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