Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:13

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:13

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue transferini rafa kaldırırken sağ bek transferi için yeniden çalışmalar hız kazandı.

SÜPER KUPA MAÇINDA KAAN AYHAN GÖREV ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda planını yaptı. Başarılı teknik adam, sağ bek transferi yetişmezse Süper Kupa maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a forma verecek.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçen sezon da sezonu sağ bekte tamamlamıştı.