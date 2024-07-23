Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Çetin Öztürk'ün başkan Dursun Özbek'in danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.
Galatasaray, Çetin Öztürk'ün başkan Dursun Özbek'in danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Sayın Çetin Öztürk, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in Danışmanı" olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Spor Haberleri
- Paris 2024 Olimpiyatları'nda bilet rekoru!
- Fransa'dan flaş Bordeaux kararı!
- Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!
- TFF'de şoke eden istifa kararı!
- Kevin De Bruyne'nin ayrılık iddialarına yanıt!
- Miami Heat, 2024 Yaz Ligi şampiyonu oldu!
- AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Saat verildi
- Youssef En-Nesyri kimdir?
- Galatasaraylı eski yıldızdan emeklilik iddialarına yanıt
- Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Karpuz hasadı için geri sayım
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!