Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:45

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:45

Galatasaray, Çetin Öztürk'ün başkan Dursun Özbek'in danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Çetin Öztürk, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in Danışmanı" olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."