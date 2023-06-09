Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi formülünü açıkladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:57

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:05

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, 23'üncü şampiyonluğun ardından 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu.

Öztürk burada yaptığı açıklamada, gelirlerin direkt bankalara ve blokeli hesaplara gittiğini ve Icardi’nin kalması için sponsorluk görüşmelerinin yapıldığını belirterek, “Elması, cam parçası zannederken, biz tozunu attırdık. Icardi de sahanın ve rakiplerin tozunu attırdı. Icardi bir sene önce Galatasaray’a gelseydi, Arjantin Milli Takımı’nda izlerdiniz” ifadelerini kullandı.

"BİZDE BAŞKANLIK VAR"

Metin Öztürk, 30 Nisan seçimlerinden önce Okan Buruk ile anlaştıklarını fakat daha sonra Dursun Özbek liderliğinde yolda devam ettiklerinde kararın Dursun Özbek’e ait olduğunu açıkladı. Öztürk konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz 30 Nisan’daki seçimden önce Okan Buruk ile anlaşmıştık. Dursun başkanımız liderliğinde yola devam ederken bu konuyu hiç konuşmadık. Çünkü bizde başkanlık var, başkan karar verir. Seçimden sonra bu konu gündeme geldiğinde ‘Biz devam etseydik Okan Buruk ile devam edecektik ama artık biz Dursun Özbek liderliğinde olan bir ekibiz. Dursun Özbek kimle anlaşırsa onunla devam ederiz’ demiştik. Okan Buruk, Galatasaray’ın evladı. Bundan önce Akhisar’da bir Türkiye Kupası, Başakşehir’de Süper Lig şampiyonluğuyla çok genç yaşına rağmen kendini kanıtlamış. Okan Hocamız, liderimiz Dursun Özbek ve müthiş bir Galatasaray sevdalısı bizim için büyük şans Erden Timur… Herkes Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkmaya başladı. Ben çok net hatırlıyorum. Erden Timur yurt dışı seyahatinden dönerken gelip tesiste yatmıştı. Bu aslında Galatasaray’ın bugünkü başarısını gösteriyor ve Galatasaray’a dikkat edin Galatasaray hep kaotik dönemlerden şampiyon çıkmıştır.”

ERDEN TİMUR TRANSFER İÇİN GİDİYOR

Erden Timur’un transfer çalışmaları için yurt dışına çıkacağını da açıklayan Öztürk, “Erden Timur transfer görüşmeleri için yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla bir şeyi küçülterek büyütemezsiniz. Büyütmek de çok para harcamak değil. Digiturk’ten 500 milyon dolar alındığı dönemde büyük takımların bütçeleri 100 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sene 32 milyon Euro civarı maaş bütçemiz vardı. Erden Timur çalışkanlığı, ahlakı ve açık fikirliliği bu başarıyı getirdi. Gitmek isteyen oyuncuları da kalmaya ikna etti” ifadelerini kullandı.

FLORYA’DAN GALATASARAY’A DEV GELİR

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, göreve geldikleri andan itibaren sıkı bir çalışmayla Galatasaray Adası’nı açtıklarını söyledi ve kulübün diğer gayrimenkul projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, Galatasaray’ın Florya’dan 10 milyar TL net gelir gelir beklediğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Biz 1 ay gibi kısa sürede Galatasaray Adası’nın inşasını yaptık. Bu yaz üyelerimiz adadan faydalanacak. Futbol takımımız ekim-kasım gibi Kemerburgaz’a taşınır. Biz Florya’da 2 sahada antrenman yapıyoruz. Yeni tesisimizde 6 tane yeni nizami sahamız olacak. Orada bir yer daha kiralayıp bunu 8 nizami sahaya çıkarabiliriz. Florya’da kiracısı olduğumuz, kendimize ait olan yeri 1 milyar 85 milyon TL + KDV ödeyip tapusunu aldık. Florya’dan 10 milyar TL civarında bir net gelir hedefliyoruz. Mecidiyeköy’den 1,5 milyar TL civarı gelir bekleniyor. Orada satışlar devam ediyor. Florya’da ilk temeli attıktan sonra 1. etaptan yaklaşık 2,5-3 milyar TL’lik bir satış bekliyoruz. Mutlaka dünyaca ünlü bir marka ile anlaşacağız konut projesi ile ilgili… Bütün borcumuzu ödeyip 2024 Mayıs’a kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Borcunuz olmasa 1 milyar TL gibi büyük bir rakamı ödemekten kurtulacaksınız. Galatasaray sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlara da yatırım yapacağız. Olimpik sporlar da önemli. Dünya çapında futbolcuları daha rahat çekebileceğiz artık hedefimiz çeyrek final değil final olacak. Kulüpler kendi kaynaklarını yaratamazsa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birilerinden para istemekten bankalara el açmaktan kurtulmalısınız.”

BİTMEK ÜZERE OLAN İKİ TRANSFER VAR

Galatasaray’ın bitmek üzere olan iki transferi olduğunu açıklayan Öztürk, “Şu an netleşmiş, bitmek üzere olan iki transferimiz var. Ama mutlaka Erden Bey daha iyi biliyordur, mevcut döneceklerden bahsetmiyorum. 4 ya da 5 tane Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak çapta transferimiz olacak” diye konuştu.

YÖNETİM SÜRESİ 2 YILA İNİYOR

10 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Tüzük Tadil Genel Kurulu’nda yönetim sürelerinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesini istediklerini açıklayan Öztürk, “Biz zorunluluklar dışında sadece yönetim süresini 3 yıldan 2 yıla indirilmesini getiriyoruz. Bundan önce zaten 2 yılmış. Denmiş ki, ‘Tam işi öğrenmeye başlıyoruz bir daha seçime gidiyoruz, kaos oluyor’ ama şunu gördük ki Galatasaray’da bu 23 şampiyonluğun kazanıldığı her sıkıntılı süreçte Galatasaray şampiyon olup çıkmış ve yönetimler ortalama 19 ay görevde kalmış. Görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirerek genel kurullara güven tazeleme fırsatı tanıyacaksınız. Genel kurul, ya ‘Evet, harika. Çok başarılı oldunuz, yürüyün arkadaşlar’ diyecek ya da ‘Yok kardeşim, siz ne söylediyseniz yapmadınız. Kenara çekilin’ diyecek” dedi.