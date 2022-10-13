Sevilla'dan Galatasaray harekatı!

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 10:49
<p>Sevilla'nın 15 milyon Euro'ya Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti.</p>

Sevilla'nın 15 milyon Euro'ya Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında gösterdiği performansla Matadorlar'ı mest etti.

<p><strong>SEVILLA'YA İLAÇ GİBİ GELDİ</strong></p> <p>Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.</p>

SEVILLA'YA İLAÇ GİBİ GELDİ

Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.

<p><strong>NELSSON'U DA İSTEMİŞTİ</strong></p> <p>Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.</p>

NELSSON'U DA İSTEMİŞTİ

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, sezon başında Marcao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelsson'u da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti.

<p><strong>MONCHI HAREKETE GEÇTİ</strong></p> <p>Sabah’ın haberine göre, hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi.</p>

MONCHI HAREKETE GEÇTİ

Sabah’ın haberine göre, hem Nelsson'un yükselen grafiği hem de Sevilla'da Marcao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi.

<p><strong>OCAK AYINDA KAPI TEKRAR ÇALINACAK</strong></p> <p>Haberde tecrübeli sportif direktörün, ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi.</p>

OCAK AYINDA KAPI TEKRAR ÇALINACAK

Haberde tecrübeli sportif direktörün, ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi.

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