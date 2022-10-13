Sevilla'dan Galatasaray harekatı!

SEVILLA'YA İLAÇ GİBİ GELDİ

Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu oldu.