Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt: 'Bir kuruşa dahi tamah etmeye kalkanın...'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 10:46

Güncelleme: 05.09.2024 - 10:46

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet iddialarına dair Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Karaborsa satışın önüne geçmek için adımlar attıklarını belirten Yazgan, "Bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırmak üzere harekete geçtik. Passo’dan geçen sezon talep ettiğimiz online bilet satış sistemi üzerindeki iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve yapılacak tüm testlerle sistemin iyileştirilmesi için yeni taleplerde bulunduk. Kombine sahiplerinin sezon boyunca sınırsız transfer işlemi yapabileceği üç kontenjanı belirlemelerine imkan sağlayarak karaborsa satışın sistemsel olarak önlenmesine yönelik tedbir aldık. Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirecek ve kamu vicdanını rahatlatacağız" dedi.

"GALATASARAY’IN BİR KURUŞUNA DAHİ TAMAH ETMEYE KALKANIN..."



Yazgan, "Herkes bilsin ki Galatasaray’ın bir kuruşuna dahi tamah etmeye kalkanın karşısında bugüne kadar dimdik durdum, her zaman da dururum" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşananları önceden bilseniz yine de bu görevi üstlenir miydiniz?" sorusuna cevap veren Yazgan, "Tereddüt dahi etmem, yine olsa yine aynı göreve talip olurum. 1985 yılından beri bu camianın içindeyim. Galatasaray’ın etik değerleri ve ilkeleri ile büyüdüm, olgunlaştım. Bir an bile Galatasaray’ın menfaatlerine uymayacak bir yola sapmadım. Bütün kalbimle sevdiğim Galatasaray benim hayatım, kanım, canım, ailemin ferdi. İnsan en sevdiğine zarar verir mi? Bunu hiç aklından geçirir mi?" diye konuştu.

ERAY YAZGAN'DAN ERDEN TİMUR YANITI

Erden Timur'un gidişiyle ilişkilendirilmesine dair iddialara da cevap veren Yazgan, "Sevgili Erden Timur’un kendisi de onaylayacaktır; geçen dönem yönetimimize kazanılmasında kişisel olarak payım var, gidişinde ise yoktur. İlk seçim döneminde Yönetim Kurulu listesinde yer almayı tercih etmemiş ama canla başla Galatasaray Sportif AŞ’de başkanvekilliği görevini en iyi şekilde icra etmiştir. Bazen aynı kararlılıkla bir şeyleri savunduk, bazen fikir ayrılıklarımız da oldu ama asla birbirimize sırt dönmedik. Galatasaray’ın Erden Timur gibi bir şahsa her zaman ihtiyacı var. Aramızda hiçbir sorun yok, üstelik halen sık sık görüşerek fikir alışverişinde bulunuyoruz, sağ olsun ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda" diyerek sözlerini noktaladı.