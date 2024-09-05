Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Racing FC Union'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim liste dışı!
- Atakan Karahan'dan ABD Açık'ta tarihi çeyrek final!
- Draper ve Muchova ABD Açık'ta yarı finalde!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!
- Mourinho'dan çiçekçi çocuğa 'Param yok' yanıtı!
- VakıfBank'tan 3 isim için sakatlık açıklaması!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara mesaj
- Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday gösterildi
- UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Savaş gemisi komutanı görevden alındı!