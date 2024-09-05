Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Racing FC Union'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:45
Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.


Etiketler: #Galatasaray Petrol Ofisi #galatasaray #Racing FC Union #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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