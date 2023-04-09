Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme kararı

Süper Lig ekibi Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından yenileneceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 21:33
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme kararı
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde milli futbolcuyla anlaşma sağlaması bekleniyor.

Galatasaray, yerli futbolcuların sözleşmelerini yenilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Yunus Akgün'ün maaşına zam yapmıştı. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladı.

Kerem Aktürkoğlu

BİR ZAM DAHA YAPILACAK

Maaşında iyileştirme yapılacak milli oyuncu ile önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor.

Başarılı sol kanatın ücreti geçen yıl 8 milyon liraya yükseltilmişti. Sezon başında üçüncü kaptanlık görevine de getirilen Kerem'e bir kez daha zam yapılarak, moral ve motivasyonun artırılması hedefleniyor.

29 MAÇTA 8 GOL

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 29 maçta görev aldı.

Genç futbolcu 8 kez fileleri havalandırdı ve 3 de gol pası verdi.


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