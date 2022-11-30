Galatasaray sahasında kayıp! Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Chenois: 3

CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Chenois'le kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-3 mağlubiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:32
Galatasaray sahasında kayıp! Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Chenois: 3
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Chenois'e 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Aralık Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Miroslav Juracek (Slovakya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

Chenois: Uruena, Brzakovic, Simonin, Radic, Rey, Johann Ramme (Fischer, Djokic, Jucker, Eccher)

Setler: 22-25, 26-24, 25-23, 19-25, 13-15

Süre: 130 dakika (28, 26, 33, 27, 16)


Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası Chenois

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