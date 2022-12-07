Galatasaray'dan kiralanmıştı: Pisa'dan Olimpiu Morutan kararı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 17:36

Serie B ekibi Pisa, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini almaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi genç oyuncu için sarı kırmızılılara yeni bir teklif yaptı.

Sezon başında Galatasaray'dan İtalya'nın Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için yeni bir iddia geldi. Rumen basınında yer alan habere göre; Pisa, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Morutan'ın bonservisini almaya karar verdi.

Haberde İtalyan ekibinin yetkilileri, genç oyuncunun bonservisini çok bulduğu ve sarı kırmızılı kulüple yeniden temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

PISA'NIN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Pisa'nın Galatasaray'a 5.5 milyon Euro olan opsiyonun yerine 3 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.

İtalyan ekibi Serie A'ya yükselirse oyuncunun 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu anlaşma gereği otomatik devreye girecek. Pisa ligde şu anda 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın FCSB'den 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan için gelen bu teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Morutan bu sezon Pisa formasıyla toplamda 14 maça çıktı ve 4 gol, 5 asist yapma başarısı gösterdi.