Galatasaray'dan kiralanmıştı: Pisa'dan Olimpiu Morutan kararı
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pisa'nın Süper Lig kulübü Galatasaray'dan kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan hakkındaki kararını verdi.
Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı genç oyuncu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
Rumen basınının haberine göre; 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için görüşmelere başladı. Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olmasını istediği yazıldı.
Olimpiu Morutan
İTALYA'DA YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın geçen sezon 3.5 milyon Euro karşılığında Steaua Bükreş'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.
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