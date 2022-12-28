Galatasaray'dan kiralanmıştı: Pisa'dan Olimpiu Morutan kararı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:00

Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı genç oyuncu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

Rumen basınının haberine göre; 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için görüşmelere başladı. Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olmasını istediği yazıldı.

Olimpiu Morutan

İTALYA'DA YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın geçen sezon 3.5 milyon Euro karşılığında Steaua Bükreş'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.