Galatasaray'dan kiralık giden Valentine Ozornwafor ölümden döndü! İki kez bilincini kaybetti...

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:19

Belçika Pro Lig'in 28. haftasında Charleroi sahasında lider Union SG'yi konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Union SG 3-0 kazandı.

Charleroi'de sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Ozornwafor maça ilk 11'de başladı. Nijeryalı stoper ikinci yarının başında iki kez bilincini kaybetti ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Charleroi kulübünden yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "İlk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybeden Ozornwafor'un bilinci açık. Genç oyuncu sarsıntı protokolüne göre gözlem altında tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

1.94'lük stoper bu sezon Charleroi formasıyla çıktığı 7 maçta 514 dakika sahada kaldı.

Valentine Ozornwafor'un Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.