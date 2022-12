Erkut Söğüt: 'Şimdilik Galatasaray'da çok mutlu'

13 Aralık 2022 Salı, 08:18

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, Erkut Söğüt İtalyan basınından ArenaNapoli'nin sorularını yanıtladı. Söğüt transfer için de konuştu.

İşte Erkut Söğüt'ün açıklamaları...

"Napoli, Kerem'i takip eden takımlardan biri? Ne düşünüyorsunuz?"

Erkut Söğüt: "Bu bir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi. Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Çok gelişti, büyüdü. Daha düşük bir ligden geliyor ancak iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister."

"Tabii ki bu aynı zamanda oyuncum için bir hedef. Zamanında ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor. Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip. Bir Türk futbolcunun başka liglere, örneğin Serie A veya Premier Lig gibi liglere gitmesi normal. Serie A ilginç liglerden birisi."

"Bize yardımcı olun, Kerem nasıl bir futbolcu?"

Erkut Söğüt: "Kerem gelişen bir futbolcu, her yıl gelişiyor. Muhammed Salah ve Kevin De Bruyne gibi her yıl daha iyisini yapan oyuncular var, gelişmelerini açıkça görebilirsiniz ve Kerem bu kaliteye sahip. Bu türden bir futbolcu. Kerem çok sıkı antrenman yapıyor, titiz ve muhteşem bir karaktere sahip. Her zaman oyuna ve takımın iyiliği için ne yapacağına odaklanır. Takım arkadaşları için fedakarlık yapar. Her zaman kendine nasıl gelişebileceğini soran bir futbolcu. Onun bu yönünü seviyorum. En çok çalışmayı sevdiğim isimlerden birisi, mesleğine kendisini yüzde yüz olarak adamış olduğu için. Bir menajer olarak böyle bir oyuncuya sahip olmak harika."

"O BİR SİHİRBAZ"

"Sahada bir sihirbaz, tıpkı Harry Potter gibi"

Erkut Söğüt: "Kesinlikle, o bir sihirbaz. Gol sevinciyle saha dışında da bir marka haline geldi. Herkes onun gollerini kutlama şeklini biliyor ve bunu görmeyi bekliyorlar. Futbol bugün iki faktöre dayanıyor; saha içi ve saha dışı. Kulüpler için bunlar çok önemli çünkü pazarlamaya dikkat ederler. Kerem her bakımdan bir marka. Onun gibi bir büyücü ile, takımınızda bir Harry Potter ile o kadar çok şey yapabilirsiniz kim... Ürünler, taraftarlarla internette etkileşimler yaratabilirsiniz. Çok güzel olurdu"

"Napoli Temmuz'da Kerem'in özelliklerinde birine ihtiyaç duyabilir. Özellikle Lozano ayrılırsa"

Erkut Söğüt: "Futbol asla, asla demeyin. Her zaman, her şey olabilir. Türkiye'de çok fazla yetenek var. Birçok Süper Lig ekibinin beklentileri var ve son dönemde transferler attı. Bu oyuncular, Serie A gibi liglerde gelişmeye devam edebilir"

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

"Spalletti, Türkiye'de oyuncu takip ettiklerini söyledi ancak rekabetin artmaması için isim vermekten kaçındı"

Erkut Söğüt: "Hiçbir şey söyleyemem. Sadece bekleyip ne olacağını görmemiz gerekiyor. Kerem, şimdilik Galatasaray'da çok mutlu. Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazanmak istiyor, bu onun için çok önemli. Napoli tarihinde önemli işler yapmış ve hala güçlü bir sporcu olan Mertens gibi bir takım arkadaşından çok şey öğrenebilir. Onun gibi biriyle antrenman yapmak kendini tamamlamasına yardımcı olabilir."