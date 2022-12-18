İspanya basını yazdı: Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

18 Aralık 2022 Pazar, 12:50

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediğini yazdı.

2014 yılında Arda Turan'ı İspanyollara gönderen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncuyu yeni Arda Turan olarak ifade etti ve Atletico'nun sarı-kırmızılı oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

"KARİYERİNDE YENİ BİR SIÇRAMA"

Haberde şu anda Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın genç yıldızının Atletico Madrid'i tercih ederek kendisi adına önemli bir kariyer fırsatını da eline almış olacağı yazılırken oyuncunun sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığı hatırlatıldı.

"YENİ ARDA TURAN"

Ayrıca, İspanyol devinin yeni Arda Turan olarak gördüğü Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon Euro ödemeye razı olduğu kaydedildi.

Başarılı oyuncu bu sezon Galatasaray ile toplamda 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takımla çıktığı 96 maçta 25 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.