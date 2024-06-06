Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması: Ayrılık iddialarına cevap verdi...

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:17

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:17

Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Nihat Kırmızı, "Çok zor bir sezon geçirdik. Şimdi amacımız play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, çeyrek final oynamış bir kulübüz. Yine aynı hedefi kovalayacağız. Rakibimizin Jose Mourinho'yı getirmesi bizi daha da hırslandırdı. Çok daha iyi olmak için çalışacağız. Bu olumlu bir durum rekabet gücü artıyor, futbolumuzun seviyesini yükseltir" dedi.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Erden Timur'un görevi bırakmasıyla ilgili olarak Kırmızı, "Erden Timur çok başarılı oldu. Sevilen bir sima. Takdir hakkını kullandı. Kişisel olarak devam etmesini isterdim. Bizim en önemli eksiğimiz süreklilik. Erden Timur yöneticilikten ayrılmış olabilir, ama Galatasaraylılıktan asla ayrılmaz. Önümüzdeki dönemde de görev alacaktır. Futbol şubesinde ben de çalışmıştım Burak Elmas başkanlığında. Orada eleştirilmemek mümkün değil. Hemen kırılmamak gerekiyor. Erden Timur çok büyük katkı sağladı. Keşke devam etseydi" şeklinde konuştu.

Nihat Kırmızı

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Erden Timur ayrıldığı için Icardi'nin de ayrılacağı yönündeki iddialara değinen Nihat Kırmızı, "İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar. Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil" dedi.

"SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞTIK"

Kırmızı, "Okan Buruk ve Mertens ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. Mertens'le 1 yıllık sözleşme yapıldı. Mertens bizim oyuncumuz. Zaniolo da Galatasaray'ın oyuncusu. Genç ve süper yetenek. Galatasaray'da da çok başarılı oldu. Okan Buruk, isterse bizde devam edecek. Teklifler elbette değerlendirilir. Ama bu konuda teknik direktörümüzün fikri çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını isterse Okan hoca elbette ki devam edecektir. Zaten bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ

Sofyan Amrabat'ın olası transferi için ise Kırmızı, "Amrabat önemli bir isim. Galatasaray bu oyuncuların hepsi ile ilgilenebilir. Bu oyuncular da Galatasaray'da oynamayı çok ister. Bu planlama Okan hocanın inisiyatifindedir. Okan hoca isterse dünyanın en önemli oyuncusu da olsa alırız" dedi.